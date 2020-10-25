Єноти увірвалися на весілля: цікаві фото від молодих

Єноти увірвались на традиційну весільну фотосесію до молодят Зари і Заха у Сан-франциско. Не втрачаючи можливості, фотограф зробила декілька кадрів.

Гості були в захваті, а фото стали дуже популярними в мережі. Про це повідомило видання Bored Panda.

“Ми були такі здивовані тим раптовим нашестям. Спочатку я трохи злякалась, тому що зазвичай це нічні тварини й вони можуть бути агресивними. То ж я попросила молодят тримати дистанцію. Але єноти наближались і поводились досить дружньо”, – розповідає фотограф пари Кетерін Вайт.

Вона додала, що це було схоже на кадри з діснеївського мультфільма і гарний знак.