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За шторами, на подоконниках, скамейках и столах. В Житомирской области нет кабинок, но люди голосуют

25.10.2020

В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, изготовленных из подручных средств, или на подоконниках, скамейках, столах, нарушая тайну голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора». 

Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования — стул обтянутый тканью.

Есть участки, где вместо кабинок — конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

В городе Коростень на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.

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