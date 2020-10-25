За шторами, на подоконниках, скамейках и столах. В Житомирской области нет кабинок, но люди голосуют

В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, изготовленных из подручных средств, или на подоконниках, скамейках, столах, нарушая тайну голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования — стул обтянутый тканью.

Есть участки, где вместо кабинок — конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

В городе Коростень на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.