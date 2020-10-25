Гениталии в зеленке и свисток: Полуголая активистка Femen выбежала к Зеленскому, когда он шел голосовать

Утром 25 октября, когда президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой шли к избирательному участку, к ним выбежала полуголая активистка Femen. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Перед тем, как украинский лидер с супругой вошли в избирательный участок, девушка, назвавшая себя представительницей движения Femen, подняла юбку, под которой оказалась обнаженной.

На красной ткани, с внутренней стороны юбки, большими белыми буквами было написано ZEXIST. При этом гениталии девушки были обмазаны зеленкой. Зеленский на инцидент не отреагировал, а активистку задержали полицейские.

Когда к ней подошли правоохранители, девушка начала дуть в свисток и пока ее уводили в сторону, она еще раз подняла юбку. На видео видно, что на одной ее ноге написано Femen, а на другой — Stop. На вопрос о том, что хотела сказать своим протестом девушка, она ответила, что «все написано на теле».

Как позже сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП, правоохранители составили в отношении активистки административный протокол за мелкое хулиганство.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до 15 суток.