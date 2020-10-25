Археологам удалось обнаружить место рождения легендарного короля Артура

Известие об открытии 1500-летних руин в Тинтагеле на юго-западе Англии облетело заголовки газет почти всего мира. Развалины дворца «темных веков» обнаружили точно в том месте, где, как говорят, родился король Артур.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В 1130-х годах британский священник Гальфрид Монмутский написал «Историю королей Британии», в которой он поведал нам, что Артур родился в замке на продуваемых всеми ветрами прибрежных скалах недалеко от деревни Тинтагель в английском графстве Корнуолл. Согласно рассказу, будущий отец Артура Утер Пендрагон влюбился в Игрэйну, герцогиню Корнуолльскую, и колдун Мерлин приготовил ему волшебное зелье, чтобы тот превратился в ее мужа. План сработал. В результате был зачат Артур.

Удивительные легенды заставили историков скептически относиться к существованию короля Артура. Но некоторые источники, а именно «История бриттов», датируемая 830 годом, написанная монахом по имени Ненний, изображает Артура как прагматичного и могущественного воина, объединившего коренных бриттов в борьбе против вторгшихся англосаксов около 500 года. Римляне правили Британией в течение четырех столетий, и когда они покинули ее в пятом веке, страна распалась на отдельные враждующие королевства, позволив англосаксам вторгнуться.

Как из археологических находок, так и из немногих сохранившихся исторических записей, относящихся к этому периоду, мы знаем, что враг был неудержим, захватив половину страны. Затем, в 490-х годах, что-то изменилось: бритты предприняли массированное контрнаступление и оттеснили англосаксов на восток. Такая резкая смена обстановки во многом предполагает появление могущественного, объединяющего британского лидера. Проблема в том, что его имя не встречается ни в одном современном ему тексте или надписи. Беспорядки постримской эпохи привели к тому, что от этого периода сохранилось очень мало письменных свидетельств. Тем не менее, кто-то должен был вести бриттов в бой, и труд Ненния сообщает нам о том, что это был король Артур. К сожалению, ни Ненний, ни кто-либо другой из ранних авторов не раскрывает ничего о его происхождении.

Археологи обнаружили возможные свидетельства нахождения столицы короля Артура или, по крайней мере, человека, который возглавлял бриттов в конце 5-го века. Раскопки в древнеримском городе Вирокониуме недалеко от города Шрусбери в центральной Британии предоставили свидетельства того, что это был самый большой и наиболее защищенный город в Британии около 500 г. н. э., и в центре находился дворец влиятельного человека.

Возможно, им как раз и был тот, кто смог дать отпор англосаксам. Ненний описывает 12 сражений Артура в разных концах страны.

Хотя легенда Гальфрида Монмутского о рождении Артура читается как фантазия, вполне возможно, что в основе лежали крупицы истины. История о том, как Экскалибур — легендарный меч — был брошен богине воды, когда Артур лежал смертельно раненный на поле битвы, звучит столь же неправдоподобно. Тем не менее, археологи обнаружили много оружия, в том числе мечи, в священных озерах. Возможно, меч Артура также бросили в воду в надежде, что божество исцелит его.

Исторические записи показывают, что замок Тинтагель был создан только в начале 12 века. Это поздно, чтобы быть местом рождения короля Артура, жившего около 500 года нашей эры. Но дальнейшие исследования открыли, что до этого замка существовал еще другой, более древний, возведенный до начала 1100-х годов. Судя по найденным артефактам: керамике и стеклянным изделиям — это была резиденция очень влиятельного человека.

В конце концов, легендарный король вполне мог родиться в Тинтагеле. Если это так, то, возможно, раскопки, которые все еще продолжаются, окончательно докажут, что король Артур действительно существовал.