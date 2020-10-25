Торговля должностями в Минэкономике: бизнес на широкую ногу

Константин Марьевич был ничем не примечательным юристом. Родился в Винницкой области, затем учился во Львове — в 2011 году окончил магистратуру Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности «правоведение».

Во время учебы никакими талантами и способностями не выделялся. Обычный, среднестатистический студент. После окончания ВУЗа долго не мог найти работу – перебивался случайными заработками, пока наконец-то не зацепился в октябре 2014 года за должность советника городского главы сектора обеспечения деятельности отдела организационного обеспечения и делопроизводства аппарата Винницкого городского совета и исполкома.

Константину Марьевичу повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Вскоре винницкие, во главе с Гройсманом, стремительно переместились в Киев, занимая ключевые посты в правительстве.

Зацепившись за поручни вагона с земляками, Константин Марьевич в мгновение ока оказался сначала на должности:

с 11.2014 по 03.2015 — заместителя начальника управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

с 04.2015 по 10.2015 — заместителя директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики – начальник управления нормативно-методического обеспечения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

с 10.2015 по 04.2016 — заместителя руководящего делами Управления делами Аппарата Верховного Совета Украины;

с 04.2016 по 11.2016 — заместителя руководителя Службы Вице-премьер — министра Украины.

Везде Марьевич был помощником или замом – типичный холуй, услужливый и послушный, преданно смотрящий в глаза хозяевам, не устающий льстить и благодарить при каждом удобном случае.

Хозяева уверенно двигались вверх по служебной лестнице и как тут не забыть послушного, кроткого мальчика, готового до глубокой ночи сидеть в приемной и выполнять любые поручения шефа?

В итоге, в ноябре 2016 года в возрасте 27 лет (!) Константин Марьевич становится руководителем Службы Вице-премьер-министра Украины Владимира Костиона, на которой он пробыл неполные три года. Этого срока с лихвой хватило молодому дарованию, чтобы обрасти необходимыми связями. Ума, правда, это Константину не прибавило, но зато появилась уверенность в том, что он может править страной. Ну, или по крайней мере влиять на процессы.

Особенно Константину Марьевичу понравилось совмещать должности. Одновременно Константин Марьевич был:

с 02.2018 по 09.2019 — членом Наблюдательного совета АО «Магистральные газопроводы Украины»

с 06.2018 по 12.2019 — членом Наблюдательного совета АО «Укрзалізниця». Глава комитета Наблюдательного совета по корпоративному управлению.

с 06.2019 по 09.2019 — членом Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Как оказалось, вышеуказанные должности кроме имиджа давали ещё и неплохой доход. К примеру, только как член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Марьевич получал в течении полутора лет 375 тыс. гривен ежемесячно.

Наблюдаешь себе и ничего не делаешь. И ни за что не отвечаешь! Чем плохо? Но хотелось большего.

Как говорится, аппетит приходит во время еды. И уже на этих должностях начались первые скандалы и первые обвинения в коррупции.

Известный украинский журналист Андрей Леденёв ещё в 2018 году в своем журналистском расследовании обратил внимание на вопиющие факты коррупции в действиях Константина Марьевича. Журналиста вначале удивило то, что ничем не примечательный клерк стал участником международных набсоветов двух крупнейших госпредприятий Украины совершенно не зная английского языка, который жизненно необходим для свободного общения с другими членами набсовета!

Когда журналисты спросили Марьевича о решении выдавать вагоны вручную – тот ничего внятного ответить не смог. А ведь до того как Марьевич начал «наблюдать» за «Укрзалізницей» была система автоматического распределение подачи вагонов. Эта система исключала возможность взяток за получение дефицитных ресурсов – зерновозов, да и вообще любых грузовых вагонов. Но такой подход Константина Марьевича не устраивал, и вагоны начали распределять «по звонку».

Впрочем, что ещё можно было ждать от клерка, не имеющего профильного образования, курировавшего и магистральные газопроводы, и железные дороги всей страны? А все только лишь потому, что он в тот момент работал у земляка — профильного вице-премьера Владимира Костиона!

За невинные шалости, приведшие к громадным убыткам для Украины, Константина Марьевича пожурили и выгнали со всех наблюдательных советов. Стало жалко парня, поэтому уголовное дело решили не возбуждать.

Несколько месяцев наш герой «болтался» без работы. Но помогли связи, наработанные во время работы возле вице-премьера.

В январе 2020 года его подобрали и сделали заместителем директора по правовым и корпоративным вопросах ООО «Енерго Збут Транс», где он и пробыл в течении трех месяцев. А после смены правительства, в марте 2020 года ему удалось втереться в доверие к Игорю Петрашко и стать начальником отдела обеспечения работы Министра (патронажная служба) Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Первое время Константин Марьевич всячески старался угождать Игорю Петрашко во всем, буквально ловил каждое его слово и достиг своей цели: распоряжением Кабинета Министров Украины от 25.06.2020 № 734-р Константин Марьевич был назначен на должность госсекретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по факту став вторым человеком в министерстве после министра.

Хотя почему вторым? Скромный клерк устал быть все время вторым – ему захотелось стать первым! Именно таким Марьевич себя считал. Окружающие заметили разительную перемену в поведении вновь испеченного госсекретаря – как в поведении, так и в демонстративно-пренебрежительном отношении к министру за спиной Игоря Петрашко, которого Марьевич иначе как «свадебным генералом» не называл. Ведь не кто иной, а именно он – Константин Марьевич решает все вопросы в министерстве и управляет судьбами стратегически важных для страны предприятий, управляет всей экономикой страны!

Константин Марьевич быстро смекнул, что продажа должностей достаточно выгодный бизнес. Для этого нужно всего лишь найти успешное предприятие, затем подсунуть Игорю Петрашко на подпись документы (якобы завизированные и согласованные всеми) и можно увольнять одного директора и назначать другого. Ну и что, что по беспределу? Не он ведь подписывает приказ, а министр!

Должности можно либо продать, либо на худой конец назначить своего человека. Так, в поле зрения Константина Марьевича попало Государственное предприятие «Укрспирт». Очень хорошее предприятие. Только вот одна незадача – там уже был руководитель. Но Марьевича это не смутило.

Как не смутило и то, что директор был в отпуске. Не он ведь увольняет, а Игорь Петрашко! И вместо уволенного директора есть своя кандидатура — Прунцев Сергей Евгеньевич.

Но… Не пролезло. Приказ пришлось отменить, а перед директором извиниться. Не по зубам оказался Марьевичу ГП «Укрспирт». Министр экономики Игорь Петрашко сперва уволил, а затем восстановил на должности и.о. главы ГП «Укрспирта» Сергея Блескуна – профессионала с большой буквы, имеющего заслуженный авторитет не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Но Константин Михайлович ничуть не расстроился – вначале затаился, а затем начал активно искать новое предприятие. И очень скоро нашел – это ведь не трудно, когда все предприятия перед глазами.

Таким предприятием оказалось ГП «Укрліктрави». Руководил предприятием в тот период Власенко Андрей Владимирович – уважаемый в коллективе и в области человек, депутат Николаевского облсовета, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, член фракции «Батьківщина».

А дальше все понеслось по отработанной схеме – оболгать директора перед министром и подсунуть приказ об увольнении (причем в то время, когда Власенко находился на больничном), а заодно и приготовить приказ о назначении своего протеже – всё того же господина Прунцева, который не пролез на «Укрспирт».

Что любопытно – сбили директора в тот момент, когда шел сбор урожая. Другими словами, посеяли и обрабатывали поля одни, а вот урожай теперь будут собирать другие – то есть люди Марьевича.

Первое что сделал новый директор, приехав на работу в 8 утра – так это сказал всем писать заявление об увольнении, а директорам филиалов выставил счет: хочешь работать – плати. И счет немаленький. В несколько сот тысяч евро. Типа – это ведь не для меня, а для министра.

Такие фокусы незамеченным не остались ни для правоохранительных органов, ни для общественности. В результате этого назначения 19 октября 2020 года в Верховном Совете был зарегистрирован проект постановления № 4233 об увольнении Петрашко Игоря Ростиславича с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Инициаторами проекта постановления выступили ряд народных депутатов из разных политических сил, в том числе, и из фракции «Слуга народа».

И снова Константин Марьевич как бы ни при чем. Ну и что, что министра увольняют? Не его ведь, не Марьевича. А с новым министром можно и подружиться – что Константин Марьевич и делает, стараясь сблизиться с потенциальными кандидатами на кресло министра, проявляя услужливость и талант лицемера. Для него Игорь Петрашко уже сбитый летчик.

Вот интересно – сколько ещё должно произойти в Украине оранжевых революций, чтобы такие люди как Константин Марьевич оказались за решеткой, а не жировали в чиновничьих креслах и не уничтожали тех немногих, по-настоящему уважаемых директоров, которые в столь трудное для страны время поднимают экономику страны и являются ее настоящими патриотами?