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В Киев привезли голосовать более 100 жителей Житомирщины

25.10.2020

В день местных выборов, 25 октября, полиция Киева выявила факт организованного подвоза жителей Житомирщины на избирательные участки в Святошинском районе столицы Украины.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции на официальном Telegram-канале, правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека.

Сейчас все граждан пригласили в Святошинское управления полиции для установления их личных данных и получения объяснений относительно целей организованной поездки в Киев.

Полицейским уже удалось установить лицо, подозреваемое в организации указанной поездки граждан из Житомирской области в город Киев. Собранные сведения по факту нарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

 

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