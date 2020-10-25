«Опрос Зеленского» проводят дети. Геращенко требует у жены президента отпустить их домой

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским «всенародный опрос» на ряде избирательных участков, где 25 октября проходят выборы, проводят несовершеннолетние. Об этом заявила сопредседатель партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Костополь, Ровенская область. Ребенку 14 лет! Вовлечен в псевдоопрос Зеленского. Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе, немедленно дать этому правовую оценку», — написала нардеп.







Геращенко подчеркнула, что понимает, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни и не от завершения «эпохи бедности». По ее мнению, это еще отвратительнее, чем предвыборная раздача гречки пенсионерам. Нардеп обратилась к жене президента Елене Зеленской.

«Уважаемая Елена! К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинскую ребенка, на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и, закона и просто норм морали», — написала Геращенко.

Она отметила, что Зеленская не раз говорила о том, что в сфере ее заботы находятся украинские дети и Геращенко верит, что первая леди Украины действительно искренне за них переживает.

Нардеп призвала Зеленскую «силой своего авторитета прекратить это позор», обратиться к мужу и «подконтрольных ему слуг» с просьбой немедленно «отпустить домой, к родителям» детей и подростков, которые участвуют в проведении опроса.

В комментариях к посту Геращенко несколько человек также опубликовали фото подростков, которых они заметили около избирательных участков. Некоторые писали о том, что нужно сообщать о таких случаях полицейским.

Ряд пользователей и пабликов в соцсетях также опубликовали фото несовершеннолетних, которые стоят в жилетах с надписью «5 вопросов от президента». Так, в Киеве двух 16-летних девушек прохожие уговорили оставить у избирательного участка листки с опросом и уйти домой.







Позже омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала ситуацию с несовершеннолетними, задействованными в опросе, в своем Telegram-канале.

Денисова напомнила, что Зеленский неоднократно говорил о том, что опрос будет добровольным и в нем будут участвовать волонтеры. При этом она отметила, что волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые пребывают в нашей стране на законных основаниях.

«Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность по согласию родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или опекуна», — подчеркнула омбудсмен.

Она также уточнила, в каких случаях несовершеннолетние не могут выступать волонтерами. Денисова подытожила, что когда волонтерская помощь является добровольной и бесплатной, дети могут в ней участвовать.