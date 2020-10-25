В Індії виготовили каблучку з найбільшою у світі кількістю діамантів (фото)

Індійський ювелір встановив світовий рекорд — виготовив каблучку, що містить 7 801 діамант. Про це йдеться у Книзі рекордів Гіннеса.

Перстень із назвою «Божественний — 7801 Брахма Ваджра Камалія

Довідка

Брахма Камалія — індійське назва рідкісної квітки, що росте в Гімалаях. В Індії вона вважається священною.

» виготовили ще в серпні 2019 року, проте знадобився рік, аби встановити справжність діамантів і «етичність їхнього походження».

Guinness World Records

Золоту каблучку зроблено у вигляді шестишарові квітки. Пʼять шарів мають по вісім посипаних діамантами пелюсток, а шостий — шість.

Guinness World Records