На Киевщине урну для опроса Зеленского спрятали в кусты

В селе Белогородка Киевской области возле избирательного участка урну для бланков опроса президента Владимира Зеленского спрятали в кустах.

Об этом сообщает корреспондент Oбозревателя. Он отметил, что волонтеров около ящика не увидел. При этом возле коробки также лежала пачка новых незаполненных анкет.

Добавим, что всеукраинский опрос Зеленского в ряде регионов начался с нарушений. Об этом на своих страницах в социальных сетях написали украинцы, которые уже побывали на избирательных участках. Информацию подтвердил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.





При этом за опрос заплатит партия «Слуга народа». По подсчетам общественных активистов, это обойдется им в более чем 100 млн грн. Волонтерам за день работы с 8-ми утра до 20 вечера заплатят около тысячи гривен.