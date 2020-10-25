Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы

В Киеве участие в опросе президента Украины Владимира Зеленского, который проводят 25 октября, могут принимать даже иностранцы и несовершеннолетние.

На своем опыте корреспондент Oбозревателя, подтвердил, что заполнять «президентские» анкеты можно по несколько раз, как на одном, так и на нескольких участках. Дело в том, что волонтеры не просят у участников опроса никаких документов и не интересуются, заполняли ли они опросники до этого.

С самими же вопросами у людей возникают проблемы. В большинстве – с пятым, который касается Будапештского меморандума. Помогать волонтеры опрашиваемым не имеют права, так как это может повлиять на «волеизъявление людей». При этом участники опроса могут пропустить те пункты, которые им непонятны.







Некоторые граждане просто забирают листы с опросом и уходят дальше, не проголосовав. Другие – вступают в споры с волонтерами, заявляя, что их деятельность незаконна, а сам опрос непрозрачен.