Девушка повесилась на детской площадке в Днепре

В Днепре на детской площадке по адресу бульвар Славы, 4 повесилась девушка, сообщает «Днепр оперативный».

Правоохранители увидели девушку (26.07.1995 года рождения), которая была без признаков жизни. На ее шее в два узла был завязан кабель-зарядное от телефона и белые шнурки для кроссовок.

На место трагедии вызвали следственно-оперативную группу, а также мать погибшей. Причины, которые побудили девушку на такой шаг, неизвестны.