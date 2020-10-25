Tesla відкликає понад 29000 електромобілів в Китаї через неякісну підвіску

Ці машини були виготовлені за межами Китаю

Дочірня компанія Tesla в Китаї відкликає електромобілі, вироблені за межами країни, про що повідомила державна адміністрація з регулювання ринку, що отримала план відкличної кампанії. Відкликання стосується машин Tesla Model X і Model S, які були зроблені в період з 17 вересня 2013 року по 16 серпня 2017 року. Причина відкликання – проблеми з передньою підвіскою, виявлені в результаті розслідування, проведеного регулятором.

Дефект виявлений в кульових опорах передньої підвіски автомобіля. Ці рухливі з’єднання складаються з декількох деталей. Як виявилося, деякі з них схильні до утворення тріщин при ударах. У певній ситуації це може привести до руйнування з’єднання, втрати рульового управління і перекидання.

Іржавий важіль в передній підвісці електромобіля Tesla Model S, який за рік проїхав 10 000 км.

Tesla безкоштовно замінить дефектні вузли передньої підвіски. На жаль, передньою підвіскою проблеми Model S і X не обмежуються. В електромобілях Model S, вироблених в період з 17 вересня 2013 року по 15 січня 2018 року, є проблеми із задньою підвіскою. Дефектні елементи в ній призводять до ризику значної деформації в разі удару.

нагадує, що це не перший раз, коли в Китаї відкликають Tesla Model S. Торік через проблеми з подушками безпеки було відкликано приблизно 14000 машин, вироблених в період з 2014 по 2016 рік.

Зараз буде відкликано 29193 електромобіля. У 18608 з них замінять передню і задню підвіску, в 10585 – тільки передню, в 641 – тільки задню.