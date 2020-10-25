Стоимость автомобильного номерного знака в Украине изменится: сколько он будет стоить

Недавно рассказывалось о том, что в стране может измениться процедура выдачи автомобильных номерных знаков.

Соответствующий законопроект №4213 от МВД поддержал Кабмин на заседании в пятницу, 9 октября, пишет ТСН.

Так, проектом закона предлагается передать изготовления номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

Кроме того, изменится и стоимость номерного знака. Obozrevatel рассказал о том, во сколько теперь обойдется ГНЗ для украинцев.

Сейчас цена номера на авто составляет:

за машину отечественного производства и стран СНГ 550 грн (из них сам номерной знак стоит 178,2 грн), а для авто иностранного производства 590 грн;

стоимость персонального номера варьируется от 4 до 30 тысяч грн.

— комбинации из четырех одинаковых цифр — 30 тысяч грн;

— последовательные комбинации от 0001 до 0009 — 30 тысяч грн;

— три одинаковые цифры подряд (например, 0777) — 10 тысяч грн;

— две последовательные пары одинаковых цифр (например 1122) — 10 тысяч грн;

— комбинации 1234 и 0123 — 10 тысяч грн;

— комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032) — 8 тысяч грн;

— три одинаковые цифры подряд (например 7077) — 4 тысячи грн;

— комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221 или 1212) — 4 тысячи грн.

Сколько будут платить теперь:

Бланк о регистрации, как и сейчас, будет стоить 219 грн. А вот стоимость изготовления номерного знака у всех будет разная. Согласно законопроекта Кабмина, водитель должен будет сам выбрать из списка специализированных предприятий, кто сможет изготовить ему знак по всем государственным стандартам.

Изготовить номер в частной компании можно и сейчас. Цена комплекта колеблется от 400 до 800 грн. В результате, если сейчас на номера и бланк регистрации нужно платить 550-590 грн, то по новым правилам цена может колебаться от 619 до 1019 грн.