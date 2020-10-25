У Зеленського стурбовані гуманітарною кризою у Криму: заражених COVID-19 не госпіталізовують

Представництво Президента України у Криму стурбоване гуманітарною кризою на півострові. Окупаційна влада Криму не може впоратися з викликами пандемії COVID-19.

У Криму не госпіталізовують навіть пацієнтів у дуже важкому стані. Про це повідомила пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим на сторінці у фейсбуці.

У повідомленні мовиться, що на півострові російські окупанти придушують свободу слова. Для того, щоб отримати правдиву інформацію про ситуацію з коронавірусом у Криму, представники відомства моніторили відкриті джерела та публікації у соціальних мережах, а також спілкувалися з жителями півострова.

Головні «зашквари» окупаційної влади з COVID-19 у Криму

У лікарнях для заражених коронавірусом вже немає місць. Хворих відмовляються госпіталізовувати;

жителі півострова не мають змоги пройти медичне обстеження або тестування на COVID-19;

«швидкі» на виклики приїжджають через 15 годин;

в аптеках немає навіть медичних препаратів першої необхідності;

окупаційна влада штучно регулює статистику заражених у Криму;

населенню не надають вичерпну інформацію про ризики, пов’язані із COVID-19;

Українська сторона вважає, що можливим рішення кризи могли б стати такі кроки: