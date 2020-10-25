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У Зеленського стурбовані гуманітарною кризою у Криму: заражених COVID-19 не госпіталізовують

25.10.2020

Представництво Президента України у Криму стурбоване гуманітарною кризою на півострові. Окупаційна влада Криму не може впоратися з викликами пандемії COVID-19.

У Криму не госпіталізовують навіть пацієнтів у дуже важкому стані. Про це повідомила пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим на сторінці у фейсбуці.

У повідомленні мовиться, що на півострові російські окупанти придушують свободу слова. Для того, щоб отримати правдиву інформацію про ситуацію з коронавірусом у Криму, представники відомства моніторили відкриті джерела та публікації у соціальних мережах, а також спілкувалися з жителями півострова. 

Головні «зашквари» окупаційної влади з COVID-19 у Криму

  • У лікарнях для заражених коронавірусом вже немає місць. Хворих відмовляються госпіталізовувати;
  • жителі півострова не мають змоги пройти медичне обстеження або тестування на COVID-19;
  • «швидкі» на виклики приїжджають через 15 годин;
  • в аптеках немає навіть медичних препаратів першої необхідності;
  • окупаційна влада штучно регулює статистику заражених у Криму;
  • населенню не надають вичерпну інформацію про ризики, пов’язані із COVID-19;

Українська сторона вважає, що можливим рішення кризи могли б стати такі кроки:

  • організація доступу громадян України, які живуть у Криму, до онлайн консультацій з сімейними лікарями; 
  • наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ;
  • підвищена увага міжнародних партнерів до дій окупаційної влади у Криму.
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