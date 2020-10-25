Явка на местных выборах: сколько украинцев уже проголосовали

Активисты обнародовали предварительную явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 16:00 она составила 27%.

Украинцы выбирают мэров своих городов и депутатов городских, областных и поселковых советов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Все 8 часов голосования избиратели не слишком активны. О явке на местных выборах по состоянию на 16: 00 рассказала координатор общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает 24 канал.

По ее словам, по состоянию на 16:00 явка на местных выборах составила 27%. Погрешность исследования явки не превышает 0,84%.

Справка: в это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.

Явка по городам

Киев

По состоянию на 13:00 явка на местных выборах в Киеве составляет около 16%. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии столицы.

Меньше всего киевлян пришло на участки в Соломенском районе столицы – около 14%, а наибольшее количество горожан проголосовало в Оболонском районе Киева – чуть больше, чем 17%.

Харьков

Между тем в Харькове по состоянию на 13:00 явка составляет 13,5%. Такие данные тоже приводят в ТИК города, а вот активисты ОПОРЫ говорят, что явка в районах города колеблется от 11,7 – 11,8% (Московский и Киевский районы) до 16,5% (Холодногорский район).

Первый заместитель городского главы Харькова Игорь Терехов связывает низкую явку с тем, что город находится в красной карантинной зоне.

Пока явка избирателей низкая – меньше, чем была на президентских и парламентских выборах. Во многом это объясняется тем, что Харьков – в красной зоне, и многие люди побоялись прийти на участок. Впрочем, во второй половине дня народ уже активнее голосует, поэтому окончательные цифры явки будут больше,

– заметил он.

Львов

Во Львове по состоянию на 13:30 проголосовали 14% избирателей. Это – данные пресс-службы Львовского городского совета.

По состоянию на 13:30 явка на избирательных участках Львова составляет в среднем 14%, то есть уже отдали свой голос 80 786 избирателей,

– подчеркивают там.

Согласно данным горсовета, наиболее активными пока являются избиратели Франковского и Галицкого районов (около 16%), а самая низкая явка пока в Сиховском районе (10% избирателей).

Явка по областям, данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, не назвала общую явку по Украине, а лишь подсчитала, какой она есть по регионам. Следовательно, активнее всего люди голосуют в Одесской области – 26% людей уже приняли участие в местных выборах. Самая низкая явка – на Буковине и Прикарпатье – проголосовали меньше, чем 14% граждан. Данные, говорят в ЦИК, ориентировочные.

Явка избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00.

Винницкая область – 17,2%

Волынская область – 17,0%

Донецкая область – 22,1%

Житомирская область – 18,3%

Закарпатская область – 15,3%

Ивано-Франковская область – 14%

Кировоградская область – 18,6%

Николаевская область – 15,5%

Полтавская область – 16,6%

Сумская область – 15,7%

Харьковская область – 15,5%

Черкасская область – 17%

Черновицкая область – 14%

Черниговская область – 20,1%

Луганская область – 18%

Одесская область (без города Одесса) – 26%

Тернопольская область – 17%

Херсонская область – 16,7%

Киевская область – 15,6%

м. Киев – 16,2%

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Она будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы. Кроме того, снизить ее может эпидемия коронавируса, которая продолжается в Украине.