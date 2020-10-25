Нарушительницу заметили наблюдатели и вызвали полицию.

В Днепре женщина пыталась вынести из избирательного участка незаполненные бюллетени. Гражданку задержали правоохранители.

Об этом сообщает 34 канал.

Инцидент произошел на избирательном участке на проспекте Пушкина. После получения всех бюллетеней гражданка спрятала их в сумочку и хотела уйти. Это заметили наблюдатели и сообщили правоохранителям.

«Женщина, которая зашла проголосовать, взяла бюллетени. Впоследствии наблюдатель с членом комиссии заметили, как она прячет в свою сумку бюллетени. Она была нами задержана. Вызвали полицию. На нее составили все необходимые процессуальные документы. После чего ее доставили в отделение полиции», — рассказал председатель избирательного участка Александр Сафригин.