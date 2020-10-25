Снимки гигантских животных, которые переплюнули своих сородичей (фото)

Мы привыкаем к определённому размеру тех или иных животных и когда видим кого-то больше или меньше привычных зверушек, то удивляемся. К примеру, эти животные огромны и вот доказательства.

1.

Милый огромный пёсик.

2.

«Это моя домашняя жаба и она огромная».

3.

Один огромный толстенький мальчик из приюта для животных.

4.

Служба национальных парков разместила фото этой медведицы, подписав: «Она красавица, она изящна и она ела очень много лосося».

5.

Гигантская морская черепаха.

6.

Австралийский охотник за крокодилами поймал чудовищного пятиметрового хищника, который поел всех коров у местного фермера. Мужчина отвез крокодила на свою ферму и подарил ему новый дом.

7.

Трепещите перед размером этого парня. Того, который на переднем плане, естественно.

8.

Сравните голову мужчины и голову пёсика.

9.

Свинка внушительных размеров.

10.

Креветка, которая по размеру ничуть не уступает лобстеру.

11.

Бельгийская упряжная лошадь.

12.

Это индийская фиолетовая лягушка и она большая и довольно странная.

13.

Гигантская золотая рыбка.

14.

Похоже, это овца, скрещенная с питбулем.

15.

Упитанная, большая, но очень милая ящерица.

16.

«Поймал 185-сантиметрового палтуса, который весил больше 150 кг».

17.

Кажется, динозавры снова среди нас.

18.

Это Ульрик, он норвежский лесной кот, который весит 13,6 кг.

19.

Сфинкс, похожий на растолстевшую статую кошки. А если серьёзно, то этому парню нужно сесть на диету.

: Новости Ю