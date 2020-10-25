На выборах мэра Харькова лидирует Кернес, — экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова. Побеждает действующий глава Геннадий Кернес.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера».

По данным экзит-пола, у действующего мэра Харькова 57,9% голосов. Далее идет Александр Фельдман от «ОПЗЖ» — 12,12%, Алексей Кучер от «Слуги народа» — 11,98%, Олег Абрамичев от «Евросолидарности» — 6,23% и Игорь Черняк от «Блока Светличной «Разом».

В Харьковский горсовет проходят «Блок Кернеса «Успешный Харьков» — 39,52%, «ОПЗЖ» — 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%, «Европейская солидарность» — 9,17%, Партия Шария — 6,41%.

На выборы мэра баллотировались действующий глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков», действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, Игорь Черняк от «Блок Юлии Светличной «Вместе», Александр Фельдман от «ОПЗЖ».