Стали известны результаты экзит-пола выборов в Мариуполе

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах в Мариуполе. Лидирует Вадим Бойченко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера».

У Вадима Бойченко — 69,5%,

У Владимира Клименко — 23,7%,

У Лидии Мугли — 4%.

По результатам экзит-пола, лидирует партия «Блок Вадима Бойченко» (45,9%) и «ОПЗЖ» (30,6%).

На должность главы городского совета претендуют действующий мэр Вадим Бойченко, Юрий Тернавский, Максим Бородин от «Слуги народа», Юрий Хотлубей, Вячеслав Аброськин.