Во Львове на должность мэра лидирует Садовый: результаты экзит-пола

На выборах главы Львовской ОТГ, по предварительным результатам голосования, лидирует мэр города Андрей Садовый.

По данным социологического опроса агентства Famа, проведенного по заказу «24 канала», он набрал 38% голосов.

На втором месте экс-председатель ЛОГА Олег Синютка — 28% голосов, третье место занимает — один из лидеров ВО «Свобода» Руслан Кошулинский. У него 9,8%.

Далее голоса избирателей разделились следующим образом:

Ярослав Рущишин, кандидат от «Голоса», — 5,4%

Игорь Васюник, самовыдвиженец, — 3,8%

Игорь Зинкевич, лидер партии «Варта» — 3,2

Юлия Гвоздович, кандидат от «Украинской галицкой партии», — 3,1%

Тарас Кльофа, кандидат от «Слуги народа», — 2,2%.

Остальные кандидаты набрали менее 2%.

Поэтому во второй тур выборов главы Львовской ОТГ проходят Садовый и Синютка.