Во Львове на должность мэра лидирует Садовый: результаты экзит-пола

На выборах главы Львовской ОТГ, по предварительным результатам голосования, лидирует мэр города Андрей Садовый.
По данным социологического опроса агентства Famа, проведенного по заказу «24 канала», он набрал 38% голосов.
На втором месте экс-председатель ЛОГА Олег Синютка — 28% голосов, третье место занимает — один из лидеров ВО «Свобода» Руслан Кошулинский. У него 9,8%.
Далее голоса избирателей разделились следующим образом:
Ярослав Рущишин, кандидат от «Голоса», — 5,4%
Игорь Васюник, самовыдвиженец, — 3,8%
Игорь Зинкевич, лидер партии «Варта» — 3,2
Юлия Гвоздович, кандидат от «Украинской галицкой партии», — 3,1%
Тарас Кльофа, кандидат от «Слуги народа», — 2,2%.
Остальные кандидаты набрали менее 2%.
Поэтому во второй тур выборов главы Львовской ОТГ проходят Садовый и Синютка.