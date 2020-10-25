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Во Львове на должность мэра лидирует Садовый: результаты экзит-пола

25.10.2020

На выборах главы Львовской ОТГ, по предварительным результатам голосования, лидирует мэр города Андрей Садовый.

По данным социологического опроса агентства Famа, проведенного по заказу «24 канала», он набрал 38% голосов.

На втором месте экс-председатель ЛОГА Олег Синютка  — 28% голосов, третье место занимает — один из лидеров ВО «Свобода» Руслан Кошулинский. У него 9,8%.

Далее голоса избирателей разделились следующим образом:

Ярослав Рущишин, кандидат от «Голоса», — 5,4%
Игорь Васюник, самовыдвиженец, — 3,8%
Игорь Зинкевич, лидер партии «Варта» — 3,2
Юлия Гвоздович, кандидат от «Украинской галицкой партии», — 3,1%
Тарас Кльофа, кандидат от «Слуги народа», — 2,2%.
Остальные кандидаты набрали менее 2%.

Поэтому во второй тур выборов главы Львовской ОТГ проходят Садовый и Синютка. 

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