Грипп угрожает сделать пандемию COVID-19 вдвойне смертельней — The Conversation

Как правило, для защиты от бактериальной пневмонии используют две вакцины — против пневмококковой и гемофильной (Hib-) инфекции.

Эти бактерии осложняют течение как гриппа, так и COVID-19, часто приводя к смерти. Изучение тенденций заболеваемости и показателей вакцинации приводит меня к мысли, что более широкое использование этих вакцин может защитить от наихудших последствий болезни COVID-19.

Я иммунолог и физиолог, интересующийся влиянием сочетаемых инфекций на иммунитет. К своему выводу я пришел, сопоставив две, казалось бы, не связанные друг с другом загадки: младенцы и дети заражаются SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, но очень редко попадают в больницу или умирают; число случаев заболевания и уровень смертности от COVID-19 начали сильно различаться от страны к стране и от города к городу еще до введения карантина. Интересно, почему?

Однажды ночью я проснулся с возможным ответом: уровень вакцинации.

Большинство детей, начиная с двухмесячного возраста, вакцинируются от многих болезней, взрослые — меньше. И уровни вакцинации как младенцев, так и взрослых по всему миру сильно различаются.

Могут ли различия в показателях вакцинации против одного или нескольких заболеваний объяснять различия в рисках COVID-19?

Как человек, ранее исследовавший другие пандемии, такие как Великая пандемия гриппа 1918−1919 годов и СПИД, и работавший с вакцинами, я обладал соответствующей квалификацией для отслеживания актуальных данных, чтобы проверить свою гипотезу.

Показатели вакцинации против пневмококковой инфекции коррелируют с более низкими показателями заболеваемости и смертности от COVID-19

Я собрал национальные и некоторые местные данные о показателях вакцинации против гриппа, полиомиелита, кори-паротита-краснухи (КПК), дифтерии-столбняка-коклюша (DTP), туберкулеза (BCG), пневмококка и гемофильной инфекции типа b (Hib). Я сопоставил их с показателями заболеваемости и смертности от COVID-19 в 24 странах, переживших вспышки COVID-19 примерно в одно и то же время. Учитывалось и количество пожилых людей, а также тех, кто страдает от ожирения и диабета.

Я обнаружил, что только пневмококковые вакцины обеспечивают статистически значимую защиту от COVID-19.

Такие страны, как Испания, Италия, Бельгия, Бразилия, Перу и Чили, имеющие самые высокие показатели COVID-19 на миллион, имеют самые низкие показатели вакцинации против пневмококка как среди младенцев, так и среди взрослых.

Страны с самыми низкими показателями COVID-19 — Япония, Корея, Дания, Австралия и Новая Зеландия — имеют самые высокие показатели вакцинации от пневмококка как среди младенцев, так и среди взрослых.

Эти результаты важны, потому что в США уровень вакцинации детей от пневмококка — от бактерий Streptococcus pneumoniae — варьируется в зависимости от штата от 74% до 92%. Несмотря на то, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) рекомендует всем взрослым в возрасте от 18 до 64 лет из групп высокого риска COVID-19 и всем взрослым старше 65 лет вакцинацию от пневмококка, ее делают только 23% взрослых из группы высокого риска и 64% людей старше 65 лет.

Точно так же, хотя CDC рекомендует вакцинировать всех младенцев и некоторых взрослых из группы высокого риска от Hib, только 80,7% детей в США и небольшая группа взрослых с ослабленным иммунитетом прошли вакцинацию.

Показатели вакцинации от пневмококковой инфекции и Hib-инфекции значительно ниже среди национальных меньшинств в США и в странах, которые больше пострадали от COVID-19, чем США.

Основываясь на этих данных, я выступаю за всеобщую вакцинацию против пневмококка и гемофильной инфекции среди детей, взрослых из групп риска и всех взрослых старше 65 лет для предотвращения тяжелой формы COVID-19.

Как пневмококковая вакцинация защищает от COVID-19

Защита от тяжелой формы COVID-19 с помощью пневмококковой вакцины и вакцины Hib имеет смысл по нескольким причинам. Во-первых, недавние исследования показывают, что большинство госпитализированных пациентов с COVID-19, а в некоторых исследованиях почти все — инфицированы стрептококками, которые вызывают пневмококковую пневмонию, Hib или другими бактериями, вызывающие пневмонию. Прививки от пневмококков и Hib должны защищать пациентов с коронавирусом от этих инфекций и, таким образом, значительно снижать риск тяжелой пневмонии.

Я также обнаружил, что вакцины от пневмококка, Hib и, возможно, от краснухи могут обеспечивать специфическую защиту от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, посредством «молекулярной мимикрии».

Молекулярная мимикрия возникает, когда иммунная система принимает один микроб за другой. В этом случае белки, содержащиеся в пневмококковых вакцинах и, в меньшей степени, в вакцинах против Hib и краснухи, также выглядят как несколько белков, продуцируемых вирусом SARS-CoV-2.

Двое из этих белков, обнаруженные в пневмококковых вакцинах, имитируют белки шипа и мембраны, которые позволяют вирусу инфицировать клетки. Можно предположить, что вакцинация против пневмококка может предотвратить заражение SARS-CoV-2. Двумя другими имитаторами являются нуклеопротеин и репликаза, контролирующие репликацию вируса. Эти белки образуются после вирусной инфекции, и в этом случае вакцинация от пневмококка может контролировать, но не предотвращать репликацию SARS-CoV-2.

В любом случае эти вакцины могут обеспечить прокси-защиту от инфекции SARS-CoV-2. И мы можем обеспечить ее прямо сейчас, даже до того, как у нас будет вакцина от конкретного вируса. Вероятно, такая защита будет неполной. Люди могут по-прежнему болеть в легкой форме COVID-19, но как и большинство младенцев и детей, будут защищены от наихудших последствий инфекции.

Борьба с пневмониями, связанными с гриппом, во время пандемии COVID-19

Хотя специфическая защита, которую обеспечивают эти вакцины против COVID-19, еще не проверена в клинических испытаниях, я выступаю за более широкое внедрение вакцинации против пневмококка и Hib по еще одной хорошо обоснованной причине.

Пневмококковая пневмония и Hib-пневмония — обе вызываемые бактериями — являются основными причинами смерти после вирусного гриппа. Вирус гриппа редко является непосредственным виновником смерти.

Чаще всего вирус делает легкие более восприимчивыми к смертельным бактериальным пневмониям. Десятки исследований по всему миру продемонстрировали, что рост числа вакцинаций против пневмококка и Hib резко снижает уровень пневмонии, связанной с гриппом.

Подобные исследования демонстрируют, что стоимость использования этих вакцин уравновешивается экономией за счет снижения показателей госпитализаций больных гриппом, госпитализаций в отделения интенсивной терапии и летальных случаев.

В контексте COVID-19 уменьшение количества госпитализаций с гриппом и наполненности реанимаций освободило бы ресурсы для борьбы с коронавирусом, независимо от того, какое влияние эти вакцины могут оказать на сам SARS-CoV-2. На мой взгляд, это выигрышный сценарий.

Короче говоря, нам не нужно ждать, пока вакцина против SARS-CoV-2 замедлит COVID-19. Я считаю, что мы можем и должны действовать сейчас. Мы должны бороться с коронавирусом, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, включая вакцинацию против гриппа, Hib, пневмококка и, возможно, краснухи.

Профилактика пневмококковых и Hib-осложнений гриппа, COVID-19 и, возможно, прокси-вакцинация против самого SARS-CoV-2 помогает всем. Введение людям этих уже имеющихся и хорошо протестированных вакцин против пневмококка и Hib позволит сэкономить деньги за счет освобождения больничных коек и отделений интенсивной терапии.

Это также улучшит общественное здоровье за счет сокращения распространения, нескольких инфекций, а более здоровое население поможет экономике развиваться.

Профессор физиологии, Университет штата Мичиган Роберт Рут-Бернштейн,

The Conversation, перевод НВ.