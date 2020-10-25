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Разозлился, потому что не понял: в Одесской области мужчина уничтожил несколько бюллетеней

25.10.2020

В Одесской области житель Лиманского района уничтожил бюллетени на избирательном участке. Он разозлился из-за того, что не понял, как голосовать. 

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

52-летний избиратель разорвал на участке четыре бюллетеня. Свой поступок он объяснил раздражением из-за того, что не смог разобраться, как правильно их заполнить.

Следственно-оперативная группа полиции составила на правонарушителя административный протокол по ст. 212-23 (повреждение, уничтожение своего избирательного бюллетеня) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. 

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