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Во Франции — более 45 тысяч новых случаев коронавируса

25.10.2020

Во Франции за сутки зафиксировано свыше 45 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом засвидетельствовала актуальная статистика Национального агентства общественного здоровья Франции.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 45 422 новых случая инфицирования коронавирусом; 138 человек умерли от COVID-19.

Всего с начала пандемии в марте во Франции коронавирусом инфицировались 1 086 497 человек; произошло 34 645 летальных исходов.

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