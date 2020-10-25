Машини-трансформери, що крокують: Hyundai готує авто з максимальною прохідністю

Корейська компанія Hyundai оголосила про створення підрозділу New Horizons Studio, який займеться розробкою цілого класу транспортних засобів з максимальною прохідністю.

Першим представником сімейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) стане машина, яка зможе не тільки їздити, але і ходити і навіть дертися по крутих схилах.

“Ми хочемо створити перший у світі автомобіль з класу трансформерів – транспортний засіб з максимальною прохідністю”, – заявив голова нового підрозділу доктор Джон Су.



Фото: zr.com.ua

Відомо, що, крім нього, в команду увійде також кылька фахівців з Кремнієвої долини.

Нагадаємо, що минулого року на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі Hyundai представила концепт автомобіля Elevate, що крокує — судячи з усього, йому і судилося першим відправитися на конвеєр.



Фото: zr.com.ua

У прототипі колеса вмонтовані в роботизовані складані “ноги” – стверджується, що така машина зможе запросто переступити двометровий паркан.

У рух прототип приводиться електричною силовою установкою – батарея ємністю 66 кВт/год забезпечує енергією вбудовані в диски електромотори.

При цьому Elevate має нечувану для позашляховиків прохідність: здатний долати рови, піски і глибокий сніг, дертися по камінню і крутих схилах. При цьому колія може досягати 4,57 метра.

У Hyundai розраховують, що моделі класу UMV будуть затребувані любителями крайнього бездоріжжя і екстремально активного відпочинку, а також всілякими екстреними службами.

Крім того, такі машини допоможуть в пересуванні людям з обмеженими можливостями.

За матеріалами Діло