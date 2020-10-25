В Беларуси компании объявляют выходные и бессрочные каникулы в знак протеста

В Беларуси с понедельника некоторые компании устроят выходные и каникулы. Об этом сообщает TUT.by.

Уточняется, что не планируют открываться в понедельник, 26 октября, некоторые магазины, бары, интернет-магазины, медицинские центры, кафе, тренажерные залы, языковые школы, службы доставки цветов, туристические фирмы, салоны красоты, студии дизайна, бильярдные клубы и сервисные центры по ремонту техники.

По информации журналистов, большинство предпринимателей присоединяются к забастовке в Минске, однако некоторые участвуют и в других городах — Гродно, Бресте, Витебске, Несвиже.

Некоторые из компаний при этом закрываются бессрочно, не объявляя о дате возобновления своей работы.

«Встретимся уже в новой Беларуси», — обратился один из магазинов к клиентам.

В свою очередь директор одной из языковых школ рассказал, что объявил понедельник нерабочим днем в поддержку гражданского общества.

«Мы — капля в море, но из этих капель получается океан. За этот день вы получите 2/3 оклада», — сказал он своим работникам.

В одной из частных компаний по торговле автомобильными запчастями рассказали, что половина сотрудников на понедельник написала заявления на отпуск за свой счет.