Явка на выборах составила около 37% – ЦИК

Явка на местных выборах 25 октября составила ориентировочно 37%.

Об этом сообщила председатель ЦИК Олег Диденко на брифинге

Диденко сообщил, что по состоянию на 22 часа ЦИК получила данные с 97% территориальных избирательных комиссий. Согласно этим данным, явка составила 37%.

Председатель ЦИК отметил, что этот показатель почти на 10% меньше явки на местных выборах 2015 года, которая составила 46,6%.