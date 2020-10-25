Явка на выборах составила около 37% – ЦИК

Явка на местных выборах 25 октября составила ориентировочно 37%.
Об этом сообщила председатель ЦИК Олег Диденко на брифинге
Диденко сообщил, что по состоянию на 22 часа ЦИК получила данные с 97% территориальных избирательных комиссий. Согласно этим данным, явка составила 37%.
Председатель ЦИК отметил, что этот показатель почти на 10% меньше явки на местных выборах 2015 года, которая составила 46,6%.
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