Зеленский о выборах: я буду жестко следить за местной властью

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания голосования на местных выборах заявил, что будет жестко следить за местной властью. Об этом он написал в своем публичном телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина, в отличии от соседей имеет такую большую розкошь, как свободные выборы.

«Каждые следующие выборы — это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна», — заявил он.

По мнению Президента, в сегодняшнем мире существует не так уж и много настоящих демократий, где выбор людей имеет значение. И в Украине это именно так.

При этом Зеленский считает, что многие украинцы не ценят того, что у них есть и в первую очередь это касается молодежи.

«Думают: выборы — это неважно, тем более местные. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или как решит за тебя кто-то. Вот почему выборы важны», — пишет он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня в Украине мэры и местная власть городов влияют на качество жизни людей непосредственно значительно больше, чем Президент. Потому что местная власть за последние годы благодаря децентрализации получила значительно больше возможностей.

Зеленский пообещал жестко следить за новой местно властью.

«Это именно о качестве жизни. О том, с чем обычный человек сталкивается каждый день и что формирует его представление о профессионализме власти в целом», — заявил Президент.