Глава избиркома пришел пьяным на выборы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области зафиксировано необычное нарушение на местных выборах — на одном из избирательных участков глава избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным.

Заподозрив неладное, на место вызвали патрульных. Эксперты засвидетельствовали — в крови «подозреваемого» подтвердили 2,8 промилле алкоголя.

Как сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области, на виновного составили административный протокол, теперь ему грозит штраф в размере 3−5 необлагаемых минимумов доходов граждан (51−85 гривен).