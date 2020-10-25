5 продуктів, які зроблять ваші кістки міцнішими

Вітамін D та кальцій – це дві вкрай важливі для організму поживні речовини. Вони мають вирішальне значення для формування кісток, а також для підтримки їх здоров’я та міцності в довгостроковій перспективі. І хоча більшу частину вітаміну D ми отримуємо від сонячного світла, кальцій повинен надходити до організму разом з їжею, пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.

Таким чином, щоб уникнути хвороб кісток і хронічних станів, таких як остеопороз, важливо включити в раціон продукти з високим вмістом кальцію та вітаміну D. Ось 5 варіантів продуктів, що допоможуть вам зберегти свої кістки міцними та здоровими:

Жирна риба. Жирні сорти риби, такі як лосось, форель та тунець, є хорошим джерелом вітаміну D та кальцію. Це здоровий та поживний продукт, який має багато корисних ефектів, в тому числі й сприяє формуванню кісткової тканини та зміцненню кісток.

Молоко. Молоко та молочні продукти здатні підтримати міцність ваших кісток. Дослідження показують, що при регулярному вживанні молока щільність кісткової маси суттєво зростає.

Листова зелень. Загальновідомий факт, що зелені листові овочі багаті на різноманітні поживні речовини. Броколі та капуста є чи не найкращими пісними джерелами кальцію. Зверніть увагу, що хоча шпинат також належить до листової зелені, він містить щавлеву кислоту, яка заважає засвоєнню кальцію.

Соя та продукти з неї. Соєве молоко, тофу або інші продукти на основі сої суттєво зміцнюють кістки. Вони багаті на кальцій, що робить їх здоровими харчовими продуктами для кісток.

Яєчний жовток. Яйця, особливо білок, є гарним джерелом нежирного білка. Але якщо ви хочете збільшити споживання кальцію та вітаміну D, жовток повинен цікавити вас більше.