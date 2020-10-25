Повінь – зміна системи

Menu
Close

Украинцы поддержали все инициативы Зеленского, кроме свободной зоны на Донбассе, – “Рейтинг”

26.10.2020

Группа “Рейтинг” опубликовала результаты экзитпола по опросу “5 вопросов президента”. Опрос проводился возле избирательных участков по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно данным “Рейтинга” украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.

За пожизненное коррупционерам высказались 81%. За сокращение депутатов до 300  – 95% “за”. За легализацию медицинского каннабиса – 70%. За обращение к странам Будапештского меморандума – 78%. 

А вот по СЭЗ только 45% опрошеных ответили положительно.

Читайте також:   У КНДР рибалки вбили 16 членів екіпажу і втекли до Південної Кореї
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *