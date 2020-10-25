Украинцы поддержали все инициативы Зеленского, кроме свободной зоны на Донбассе, – “Рейтинг”

Группа “Рейтинг” опубликовала результаты экзитпола по опросу “5 вопросов президента”. Опрос проводился возле избирательных участков по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно данным “Рейтинга” украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.

За пожизненное коррупционерам высказались 81%. За сокращение депутатов до 300 – 95% “за”. За легализацию медицинского каннабиса – 70%. За обращение к странам Будапештского меморандума – 78%.

А вот по СЭЗ только 45% опрошеных ответили положительно.