В Раде объяснили участие подростков в опросе Зеленского

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что волонтерами могут быть дети от 14 до 18 лет, если их родители дали на это согласие.

Об этом Денисова написала в Facebook.

«Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить, являются волонтерами. Учитывая это, обращаю внимание, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О волонтерской деятельности» волонтер — физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи», — отметила Денисова.

Она указала, что лица в возрасте от 14 до 18 лет могут осуществлять волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя.

«Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтёрстве правомерна, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной», — подчеркнула Денисова.