40% украинцев было трудно разобраться с бюллетенями, – опрос

40% украинцев, которые голосовали на местных выборах, заявили, что им было сложно разобраться с бюллетенями. Больше трети – 35% избирателей – сказали, что разобраться было довольно легко.

Об этом говорят результаты исследования социологической группы “Рейтинг” в день выборов, 25 октября.

“Среди голосовавших на местных выборах 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% очень сложно и 27% немного сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% – что очень легко”.

79% пришедших на участки, считают, что местные выборы важны для страны. В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считают только половина.

Так же избиратели оптимистичнее настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосовавших только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) – что не изменится, 13% – что ухудшится.

Также среди тех, кто не ходил на выборы относительное большинство (63%) чувствует разочарование ситуации в стране, а 32% из них чувствуют надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% чувствуют надежду, 51% – разочарование относительно страны.

В целом среди всех эмоций у голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал – разочарование (35%).

Исследование проходило 25 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность – 9947 респондентов. Среди них 1200 респондентов методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров (опрос тех, кто не голосовал на выборах). Ошибка репрезентативности: не более 2,8%.

А также 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности с методикой устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%