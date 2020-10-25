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Дженнифер Лопес в кардигане с «нативным» принтом и с самым необычным аксессуаром

26.10.2020

Как выглядят мегазвезды, когда отправляются на деловые переговоры?

К элегантному гардеробу добавляют взрывную дозу гламура!

Фотографы запечатлели Дженнифер Лопес в сопровождении двух охранников после секретных переговоров в Голливуде.

И хотя предмет разговора мы, конечно, не знаем, но уверены — судя по образу звезды, все прошло успешно.

Классические широкие черные брюки с завышенной талией и белую блузку она неожиданно дополнила объемным кардиганом. Узор напомнил нам о латиноамериканских корнях певицы — подобные вязаные рисунки особенно популярны в Перу и Эквадоре.

Наше внимание привлек очень эксцентричный аксессуар в руках певицы — многоразовый стакан для холодного кофе или воды, который выдает в Дженнифер осознанного потребителя.

Это самая безумная вариация на тему эко-стакана, которую мы встречали! Емкость была полностью покрыта золотыми и серебряными кристаллами Swarovski.

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