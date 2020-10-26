«До конца года дела станут хуже»: Билл Гейтс дал прогноз о ситуации с коронавирусом

По его словам, люди не вернутся к привычной жизни, пока COVID-19 не возьмут под контроль во всем мире.

Пандемия коронавируса до конца текущего года из-за сезонности инфекции усилится, но уже в начале 2021 ситуация может улучшиться. Поскольку медицина, вероятно, сможет предоставить человечеству эффективные и проверенные препараты против COVID-19.

Такое мнение высказал глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции GeekWire Summit, пишет издание Inc.

По его словам, в течение осени будет наблюдаться рост количества выявленных случаев и смертей от коронавируса. Гейтс говорит, что «с сегодняшнего дня и до конца года дела станут еще хуже». Кроме того, он прогнозирует, что пандемия не закончится и люди не вернутся к привычной жизни, пока инфекцию не удастся взять под контроль в каждом уголке планеты.

«Мы не вернемся к нормальной жизни, пока не избавимся от этого вируса во всем мире. Глобальное уничтожение вируса при активном сотрудничестве стран — это то, что нужно делать», — высказался он.

Однако, по мнению Гейтса, уже в 2021 году ситуация начнет улучшаться. Тогда, по его словам, станут доступными эффективные лекарства, которые будут применять для борьбы с болезнью.

«Хорошая новость заключается в том, что к концу года или в начале следующего начнут появляться более эффективные терапевтические препараты, в первую очередь моноклональные антитела», — сказал он.

Гейтс объяснил, что моноклональные антитела образуются клонированием клеток иммунитета — лейкоцитов. Эти антитела специфически нацелены на определенные участки на частицах патогена. Подобную терапию при лечении коронавируса получал президент США Дональд Трамп.

Бизнесмен также надеется, что появятся первые вакцины. Это, в частности, позволит начать восстановление полноценного учебного процесса в школах.