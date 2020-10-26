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Котята хотели играть с молящимся монахом, но буддист решительно игнорировал пушистых

26.10.2020

Все мы наслышаны о невозмутимости и удивительном спокойствии монахов. Эти котята решили проверить, действительно ли монахи так спокойны, как говорят.

Видео с настырными котятами показали в Сети.

Об этой истории известно, что в Таиландском храме посетители сняли на видео котят, которые играли рядом с молящимся монахом. Надо отдать человеку должное, он прошёл испытание милотой и не поддался на чары пушистых прохвостов. Мужчина выглядел максимально сконцентрированным на молитве.

Если животные хотят внимания, то они его получают. Причем любой ценой! Этот ролик наглядное тому доказательство. Вероятно, монах отвлекся на настырных котят, но только после молитвы.

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