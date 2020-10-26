В Херсонской области за сутки обнаружили 95 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки проведено более 1300 исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 95 новых случаев COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

“За последние сутки проведено 926 ПЦР-исследований и 428 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.

Зафиксировано 95 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19, из которых 7 детей и 3 медицинских работника”, — написал Гусев.

По его словам, состояние больных удовлетворительное, 88 человек находятся на самоизоляции.

“В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 7 человек. Умерли: мужчины, 66 и 68 лет, жители Белозерского района; мужчина, 56 лет, житель Бериславского района. Имели заболевания пневмонией и COVID-19. Поэтому сейчас в области 3236 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 1330 человек побороли недуг; 1835 инфицированных COVID-19; 71 человек умер”, — сообщил председатель Херсонской ОГА.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 343 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6088 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 102. Выздоровели более 141 тыс., из них за сутки — 1753.