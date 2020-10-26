Самая высокая явка на выборах-2020 была на Западе, а самая низкая — на Юге

Самая большая явка на местных выборах в Украине была зафиксирована в Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях. Меньше всего избирателей пришли в Херсонском, Николаевском и Донецком регионах

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, на основании переданных данных 97% территориальных избирательных комиссий, всего на местных выборах в воскресенье проголосовали 36,99% избирателей, в то время как на предыдущих местных выборах 2015 года этот показатель составлял 46,6%.

В Киеве явка была немного ниже средней по Украине — 34,34%.

Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области — 44,81%, Львовской — 43,74% и Закарпатской — 42,93%.

Больше 40% была явка в Винницкой области — 41,92%, Волынской — 41,89%, Черниговской — 41,64%, Ивано-Франковской — 41,18% и Хмельницкой — 40,62%.

Также выше средней по стране была явка в Ривненской области — 39,34%, Луганской — 38,12%, Полтавской — 37,74% и Житомирской — 37,47%.

Кроме Киева, явка ниже средней зафиксирована в Киевской области — 36,55%, Черкасской — 35,75%, Сумской — 35,46%, Одесской — 35,37%, Кировоградской — 35,29%.

Ниже 35% была явка в Черновицкой области — 34,84%, Днепропетровской — 34,16%, Запорожской — 33,83% и Харьковской — 32,57%.

Самая низкая явка по Украине зафиксирована в Херсонской области — 32,39%, Николаевской — 32,02% и Донецкой — 31,67%.