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Во время выборов произошел 191 случай подкупа избирателей, — Игорь Клименко

26.10.2020

Треть всех нарушений во время выборов — агитация, также были случаи нарушения тайны голосования и незаконного уничтожения избирательной документации

Во время выборного процесса Нацполицией зафиксированы случаи нарушения тайны голосования, подкупа избирателей и незаконного уничтожения избирательной документации. Об этом на брифинге в Киеве отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-центр Нацполиции. 

«234 нарушения тайны голосования, 191 — подкуп избирателей и незаконное уничтожение избирательной документации — 159», — отметил руководитель ведомства.  

Однако, по словам главы ведомства, из всех заявлений и сообщений больше всего нарушений — это агитация в день выборов. 

«Хочу отметить, что из всех заявлений и сообщений, которые мы получили сегодня, больше всего нарушений — это агитация в день выборов, практически треть», — заявил Игорь Клименко. 

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