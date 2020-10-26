В Харьковской области фамилию кандидата не внесли в бюллетень — открыто производство

В Харьковской области правоохранители открыли уголовное производство после сообщения о том, что фамилию кандидата в депутаты не внесли в бюллетень. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе.

“Заявитель баллотируется на пост депутата в Циркуновской объединенной территориальной громаде. Сообщение о происшествии на избирательном участке в селе Циркуны поступило в Липецкое отделение полиции 25 октября в 16:30 от 48-летнего гражданина. Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения или лишения свободы.

Полиция информирует, что в ходе расследования указанного уголовного производства следователи также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.