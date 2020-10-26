Дитинча єхидни дивом врятувалося від хижих птахів (відео)

Сімейна пара з Сіднею у своєму домі знайшла дитинча єхидни. Воно пролетіло кілька метрів, впало на балкон і так врятувалося від хижих птахів.

На ньому були подряпини від кігтів і сліди від ударів дзьобом. Про це повідомили на сайті CNA.

Як врятували тваринку

Сімейна пара викликала Службу порятунку диких тварин. Ті доправили дитинча єхидни до лікарні зоопарку “Таронга”. Там малечі надали допомогу.

Відновлення здоров’я дитинча

Зараз дитинча єхидни почувається добре. Воно відновлюється від отриманих поранень, а працівники зоопарку шукають йому нову мати.

Він розвивається добре. Він набирає вагу, майже всі подряпини і рани, які були у нього на шкірі, загоюються. Коли його до нас доправили, на ньому зовсім не було хутра, а тепер поступово з’являється перший шар,

– зазначила доглядальниця тварин в зоопарку “Таронга” Сара Мейл.

Вона додала, що у тварини були заплющені 2 ока. Зараз одне з них розплющилось, незабаром так станеться і з іншим.

