Выборы в Чернигове выиграл действующий мэр, — экзит-пол

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко одержал победу на местных выборах. Данные экзит-полов указывают на значительный разрыв с другими кандидатами.

Об этом свидетельствуют данные двух местных экзит-поллов.

Согласно результатам опроса ВОО «Лига избирателей», который проводился по заказу политической партии «Рідний дім», главой которой является сам Атрошенко, за него проголосовали 85% черниговцев. За Юрия Тарасовца от «Слуги народа» проголосовали 3,5%, за Александра Соколова от «Нашего края» — 3,4%, другие кандидаты не преодолели 3% барьер.

В то же время, городской штаб партии «Наш край» опубликовал несколько отличные результаты экзит-полла. Согласно с ними, у Атрошенко 71% голосов, а в Тарасовца и Соколоова по 7%.