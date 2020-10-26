За кресло мэра Житомира Сухомлин поборется с кандидатом от Зеленского: данные экзитпола

Жители Житомира не смогли выбрать мэра города в первом туре местных выборов, которые прошли в воскресенье, 25 октября.
Об этом было сказано в заявлении городской ячейки «Слуги народа» в Facebook сразу же после закрытия избирательных участков.
По данным экзитпола, лидирует на выборах действующий глава Житомира Сергей Сухомлин, который представляет партию «Пропозиція» и набрал 42% голосов.
Представители президентской партии заявили, что во втором туре ему составит конкуренцию ректор университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов, который представляет «Слугу народа» и набрал 23% голосов.
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