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В Луганской области полиция усилила ночное патрулирование

26.10.2020

В Луганской области правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в ночное время. Такое решение было принято для обеспечения безопасности и правопорядка вблизи избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как отметили в ведомстве, полицейские будут патрулировать не только вблизи избирательных участков, но и на территории населенных пунктов.

Голосование на местных выборах в Украине завершилось в 20:00. Теперь избирательные комиссии должны посчитать результаты голосования.

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