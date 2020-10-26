Как выглядит американский ковидный госпиталь в штате Техас (фото)

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17.6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались. Тяжелее всего ситуация в США. Отправляемся на экскурсию в американский ковидный госпиталь в штате Техас.
1.
Некоторые тут ходят со своими фотографиями, иначе не узнать лицо под маской. (Фото Callaghan O’Hare):
2.
Планерка в Хьюстоне, 17 июля 2020. (Фото Callaghan O’Hare):
3.
Рнтген легких пациента с COVID-19. (Фото Callaghan O’Hare):
4.
Медсестра. (Фото Callaghan O’Hare):
5.
Палата. (Фото Callaghan O’Hare):
6.
Средства защиты у докторов имеются. (Фото Callaghan O’Hare):
7.
У этого состояние тяжелое. (Фото Callaghan O’Hare):
8.
У медиков перерыв. (Фото Callaghan O’Hare):
9.
Реанимация. (Фото Callaghan O’Hare):
10.
(Фото Callaghan O’Hare):
11.
Не удалось спасти. (Фото Callaghan O’Hare):
12.
Палата. (Фото Callaghan O’Hare):
13.
В палате. (Фото Callaghan O’Hare):
14.
Главврач. (Фото Callaghan O’Hare):
: Новости Ю