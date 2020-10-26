Как выглядит американский ковидный госпиталь в штате Техас (фото)

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17.6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались. Тяжелее всего ситуация в США. Отправляемся на экскурсию в американский ковидный госпиталь в штате Техас.

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Некоторые тут ходят со своими фотографиями, иначе не узнать лицо под маской. (Фото Callaghan O’Hare):

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Планерка в Хьюстоне, 17 июля 2020. (Фото Callaghan O’Hare):

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Рнтген легких пациента с COVID-19. (Фото Callaghan O’Hare):

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Медсестра. (Фото Callaghan O’Hare):

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Палата. (Фото Callaghan O’Hare):

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Средства защиты у докторов имеются. (Фото Callaghan O’Hare):

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У этого состояние тяжелое. (Фото Callaghan O’Hare):

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У медиков перерыв. (Фото Callaghan O’Hare):

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Реанимация. (Фото Callaghan O’Hare):

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(Фото Callaghan O’Hare):

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Не удалось спасти. (Фото Callaghan O’Hare):

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Палата. (Фото Callaghan O’Hare):

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В палате. (Фото Callaghan O’Hare):

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Главврач. (Фото Callaghan O’Hare):

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