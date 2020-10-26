Land Rover готовит крупное обновление популярного внедорожника

Британский автопроизводитель анонсировал выход обновленного внедорожника 2021 модельного года. В линейку модификаций также войдет Defender X-Dynamic, которая расположится между базовым Defender и топовым исполнением Defender X.

В оснащение Defender X-Dynamic войдут расширители колесных арок и панели Gloss Black, а также защитные пластины Silicon Satin. И, как и базовая модель, новая отделка салона также будет иметь дополнительные пакеты опций S, SE и HSE, которые соответственно повышают уровень оснащения.

Defender 90 может похвастаться углом въезда равным 32 градусам, что на 3 градуса больше, чем у его «старшего брата» Defender 110. Тем не менее, Defender 90 будет предлагаться с пятью или шестью сиденьями на выбор. Последнее стало возможным благодаря новаторскому для этой эпохи переднему сиденью, центральное положение которого трансформируется в просторную складную консоль.

Дилеры в США уже начали принимать заказы на Land Rover Defender 90 и 110 2021 года. Базовая модель 90 стоит на 3,8 тыс. долларов дешевле, чем текущий Defender 110 2020 года. Как ранее сообщало издание speedme.ru, старт продаж нового Land Rover Defender в России намечен на осень 2020 года.

По данным пресс-службы марки, автомобиль уже прибыл в нашу страну, но пока только для прохождения сертификационных испытаний и получения ОТТС.

Внедорожник основан на новой платформе D7x, которая разработана из алюминиевого монокока с усиленными подрамниками и совершенно независимой подвеской. Привод, будет прежний — полный, а клиренс составил 291 миллиметр.

Новый Land Rover Defender будет продаваться на авторынке нашей страны с двумя дизельными «четверками» с отдачей 200 и 240 лошадиных сил с двойным турбонаддувом и 400-сильным бензиновым мотором V6 с технологией мягкого гибрида.

: Новости Ю