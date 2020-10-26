Австрийская компания выпустит электрическое аэротакси с необычным двигателем

Аэротакси сможет преодолевать расстояние до 85 км с крейсерской скоростью в 150 км/ч.

Австрийская компания Cyclotech планирует до конца года начать испытания 80-килограммового опытного образца электрического воздушного аппарата вертикального взлета и посадки с необычным двигателем. Его особенность в том, что вместо несущих винтов на нем установлены движители Фойта-Шнайдера, обеспечивающие повышенную подвижность и управляемость.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Хайтек.

Судовой крыльчатый движитель был изобретен еще в 1926 году австрийцем Эрнестом Шнайдером, а вскоре компания Voith построила первый экспериментальный корабль, использующий круговое движение подвижных лопастей. Такая конструкция обеспечивает водному транспорту отличные маневровые качества.

Тот же принцип используют и соотечественники Шнайдера из компании Cyclotech, разработавшие Cyclogyro. Аппарат действует примерно так же, как пропеллер вертолета, постоянно меняя угол лопастей.

В случае Cyclogyro механическое сцепление – шатуны, соединенные с центральной ступицей – способно наклонять и менять угол лопастей во время их вращения вокруг цилиндра, подстраиваясь под изменения ветра.

Способность быстро перенаправлять тягу делает эту систему чрезвычайно отзывчивой по сравнению с прочими аппаратами на рынке eVTOL. И, в отличие от традиционной конструкции пропеллеров, каждое усилие Cyclogyro можно направить в любом направлении по оси вращения – вперед, назад, вверх, вниз и в любое промежуточное состояние – почти мгновенно.

Нынешний прототип Cyclotech – цилиндр из углепластика длиной 420 мм и диаметром 350 мм с пятью карбоновыми лопастями, вращающимися со скоростью 3100 оборотов в минуту и развивающими максимальную тягу 247 Н.

Примерно такие технические характеристики будут у 80-килограммового электрического дрона, который компания намерена продемонстрировать в конце этого года.

В планах Cyclotech – разработка четырехместного аэротакси с двигателем мощностью 1660 кВт с блоком батарей массой 760 кг, которые позволят летать на расстояние до 85 км или на протяжении 40 минут с крейсерской скоростью 150 км/ч.