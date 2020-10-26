«Слуга народа» Гунько опережает Ляшко на довыборах в Раду: первые данные ЦИК

На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) лидирует представитель «Слуги народа» Анатолий Гунько.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 17,58% обработанных протоколов. Он как минимум на 1% опережает лидера партии «Радикальная партия Олега Ляшка» Олега Ляшко, который накануне объявил о своей победе.

Так, за Гунько отдали свои голоса 35,47% избирателей (2 717 голосов), за Ляшко проголосовали 33,71% избирателей (2 582 голоса).

За самовыдвиженку Людмилу Давыденко отдали голос 22,48% избирателей (1 722 голоса).

Остальные кандидаты в народные депутаты набирают менее 5% голосов.

Как сообщалось, по данным ЦИК, явка на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, составила 50,03%. В состав округа входят: Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский, часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.

Подчеркнем: официальных результатов выборов на этом округе еще нет.

Довыборы в парламент состоялись из-за того, что предыдущий мажоритарщик от этого округа Валерий Давыденко умер.