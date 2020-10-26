Пять признаков того, что вы переболели коронавирусом

До сих пор врачи утверждали, что без теста невозможно определить, чем болен человек. Повышенная температура, сухой кашель, слезящиеся глаза — общие признаки для всех вирусных заболеваний.

Да и не только вирусных. А потеря обоняния и отказ вкусовых рецепторов распознавать горькое, соленое или сладкое (характерные симптомы для COVID-19) возникают приблизительно у 30 процентов заболевших. И все же британские врачи из Оксфордского университета пришли к выводу, что при легкой форме коронавируса у человека могут наблюдаться пять характерных симптомов заболевания, на которые пациенты зачастую не обращают внимания. Знание таких признаков поможет своевременно выявить инфицированного человека и изолировать его от окружающих.

Временная аносмия. Это потеря обоняния, которую вызывает поражение нервных окончаний в периферийной и центральной нервной системе. Многие люди путают данный симптом с обычной заложенностью носа. Если в конце прошлого года или в начале текущего у человека был такой симптом, то с высокой вероятностью он уже переболел коронавирусом. Этот вывод подтверждают проведенные тесты.

Синдром усталости. Инфицированные COVID-19 люди в течение одного или нескольких дней испытывают усталость и чувство апатии из-за того, что в организме происходит процесс интоксикации. Усталость и вялость ощущаются сразу после ночного отдыха и не проходят в течение дня до самой ночи.

Конъюнктивит. Жжение, зуд, покраснение и скопление гноя в уголках глаз могут быть признаками поражения слизистой при легкой форме протекания COVID-19. Многие люди не обращают внимания на такие симптомы, считая их результатом ОРВИ или длительного сидения за компьютером.

«Ковидные» пальцы. Так называют сыпь на пальцах рук или ног, которая появляется у тех, кто заразился коронавирусом в легкой форме. Симптом обычно наблюдается у детей или у молодежи. Они легче переносят болезнь.

Подозрение на инсульт. Коронавирус может поражать не только легкие, но и головной мозг. У пациентов с легкой формой инфекции медики наблюдали симптомы, похожие на те, которые бывают у людей в прединсультном состоянии: потеря сознания, головокружение, легкое онемение лицевых мышц.

Специалисты считают: если у человека были хотя бы три из перечисленных симптомов, стоит провериться на наличие антител к COVID-19 в организме.