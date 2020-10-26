«Л/ДНР» напали на ВСУ на Донбассе и обстреляли из гранатомета – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки, 25 октября, нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook 26 октября. Так, режим тишины противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

В то же время в ООС отметили, что провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению», – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

«Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами», – добавили в ООС.