В Кременчуге нынешний мэр побеждает в первом туре – экзитпол

В Кременчуге Полтавской области по данным экзитпола в первом туре побеждает действующий мэр Виталий Малецкий («За майбутнє»).

Второе место занял Геннадий Иванян (ОПЗЖ), а третье с разницей в один процент – Сергей Ярош (Европейская солидарность), передает «Телеграф«.

Пятое и шестое место соответственно заняли Оксана Поддубная («РПЛ») и Сергей Порчирян («Слуга народа»).

Также согласно данным опроса в городской совет проходит шесть партий: «За майбутнє», «Рідне місто», «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батьківщина». Остальные партии набрали менее 5%.