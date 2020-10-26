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В Кременчуге нынешний мэр побеждает в первом туре – экзитпол

26.10.2020

В Кременчуге Полтавской области по данным экзитпола в первом туре побеждает действующий мэр Виталий Малецкий («За майбутнє»).

Второе место занял Геннадий Иванян (ОПЗЖ), а третье с разницей в один процент – Сергей Ярош (Европейская солидарность), передает «Телеграф«. 

Пятое и шестое место соответственно заняли Оксана Поддубная («РПЛ») и Сергей Порчирян («Слуга народа»).

Также согласно данным опроса в городской совет проходит шесть партий: «За майбутнє», «Рідне місто», «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батьківщина». Остальные партии набрали менее 5%.

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